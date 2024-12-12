В Украине ударят морозы до -14: синоптик назвала точную дату

Переменная облачность, мокрый снег с дождем будет длиться недолго. Морозы заставят украинцев доставать из шкафов теплые вещи.

Об этом синоптик Наталья Птуха рассказала NV.

После декабрьских туманов Украину ожидает смена погоды: в ближайшие семь дней синоптическая ситуация будет динамичной — то снег, то гололедица на западе и севере, то прояснение.

Атмосферные фронты принесут мокрый снег в западных, северных областях и частично в Винницкой и Черкасской областях. Дождь будет преобладать на юге, в центре и восточной части страны.

По данным синоптикини, затем небольшой перерыв — 12 декабря днем в Украине, кроме восточной части, без существенных осадков, а 13-го снова небольшой снег, и только в западных областях днем без осадков.

12 декабря как ночью, так и днем по стране ожидаем -2…+4. На юге в ближайшие дни даже до +6 ночью и до +11 днем, а в Крыму и до +14.

"А потом имеем определенное снижение, которое больше всего ощутим в ночь на 14 декабря", — предупреждает синоптик.

Суббота станет самым холодным днем в Украине на этой неделе. Если в пятницу, 13 декабря, ночью и днем еще будет в пределах 0...-6, в южных областях и на Закарпатье -3...+3, то 14-го мороз усилится.

Ранее сообщалось, что 12 декабря в Украине объявлен желтый уровень опасности. Больше об этом читайте в новости.

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