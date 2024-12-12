В Україні вдарять морози до -14: синоптикиня назвала точну дату

Мінлива хмарність, мокрий сніг із дощем триватимуть недовго. Морози змусять українців діставати з шаф теплі речі.

Про це синоптикиня Наталія Птуха розповіла NV.

Після грудневих туманів Україну очікує зміна погоди: найближчі сім днів синоптична ситуація буде динамічною — то сніг, то ожеледиця на заході і півночі, то прояснення.

Атмосферні фронти принесуть мокрий сніг у західних, північних областях та частково на Вінничині і Черкащині. Дощ переважатиме на півдні, в центрі та у східній частині країни.

За даними синоптикині, потім невелика перерва — 12 грудня вдень в Україні, крім східної частини, без істотних опадів, а 13-го знову невеликий сніг, і лише у західних областях вдень без опадів.

12 грудня як вночі, так і вдень по країні очікуємо −2…+4. На півдні найближчими днями навіть до +6 вночі і до +11 вдень, а в Криму і до +14.

"А потім маємо певне зниження, яке найбільше відчуємо в ніч проти 14 грудня", — попереджає синоптикиня.

Субота стане найхолоднішим днем в Україні на цьому тижні. Якщо у п’ятницю, 13 грудня, вночі та вдень ще буде в межах 0…-6, у південних областях та на Закарпатті −3…+3, то 14-го мороз посилиться.

Раніше повідомлялося, що 12 грудня в Україні оголошено жовтий рівень небезпечності. Більше про це читайте у новині.

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