Атака на Дніпровський район 30 листопада: у лікарні померла ще одна людина

За життя чоловіка майже два тижні боролися медики.

У лікарні помер ще один чоловік, який постраждав через атаку на Дніпровський район 30 листопада. Йому було 49 років.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Загалом той удар забрав шість життів. Мої щирі співчуття родинам загиблих", – висловився він.

Раніше йшлося про те, що в суботу, 30 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги пролунав вибух у Дніпровському районі Дніпропетровщини. Займання сталося на трьох цивільних об'єктах. Спершу повідомлялося, що загинуло 4 людини, ще 24 людини – постраждали.

Читайте також: