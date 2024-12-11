Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи донизу – поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 12 грудня?

День, коли роботу над новими проєктами – особливо серйозними фінансовими наслідками – краще відкласти: успіху від них очікувати не варто. Зате не тільки можна, але треба займатися благодійністю, допомагаючи тим, хто цього потребує, – людям похилого віку, дітям, тваринам. Особливу увагу варто приділити своїм родичам: потрібно знайти час для того, щоб поговорити з ними, зробити нехай невеликі, але приємні подарунки, допомогти вирішити побутові проблеми, що виникли. Стосовно оточення, яке провокуватиме нас на негатив, необхідно поставитися з терпінням і… розумінням: напевно, у нього дуже погані справи, якщо воно навмисно кривдить інших людей.

Скорпіон

Скорпіонам можна не побоюватися негативу з боку людей навколо, хоча, слід зізнатися, що недоліку в тих, хто захоче завдати їм якоїсь – як моральної, так і матеріальної – шкоди, не буде. Однак будь-які підступи розіб'ються об невидиму захисну стіну, яку збудують між ними та їхніми недоброзичливцями зірки. Тож представникам знака залишиться лише з подивом – і деякою часткою задоволення – спостерігати, як зло, яке збиралися завдати їм, обертається проти його «авторів».

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