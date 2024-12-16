У Польщі батьки посадили 3-річну дитину на "спеціальну дієту": це закінчилось трагічно

Проти батьків порушили кримінальну справу.
У Польщі госпіталізували дитину, яка була дуже голодна через те, що батьки посадили малечу на "спеціальну дієту" на основі фруктів.
Про це пише польське видання Onet.
Сильвія Мальхер-Новак, прессекретарка лікарні в Зеленій Гурі, розповіла, що батьки привезли свою трирічну доньку до медичного закладу в стані сильного голоду. Лікарі негайно розпочали рятувальні роботи. Представник лікарні додала, що батьки використовували розроблену ними фруктову дієту для годування дитини.
Як наслідок, 3-річна дівчинка важила 8 кг. Дитину доставили у відділення інтенсивної терапії. У палаті було запроваджено повільне годування та гідратацію дитини.
Справою зайнялася районна прокуратура в Свебодзині.
У розмові з журналістами, представник лікарні уточнив, що персонал лікарні був зобов'язаний повідомити відповідні служби: крім прокуратури, також суд у справах сім'ї та центр соціальної допомоги. Цей представник також розповів, як батьки дитини пояснювали стан дитини: вони дотримувалися дієти, яку вони розробили для дитини, заснованої на фруктах, в основному винограді.
Нагадаємо, у Польщі чоловік помирав посеред магазину, проте покупці не зважали на це та вимагали від персоналу продовжити роботу.
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