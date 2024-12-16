У смугастому костюмі і з хусткою на плечах: Ріанна блиснула білизною на вулицях Лос-Анджелеса

36-річна попдіва у стильному вбранні оверсайз вийшла у світ.

Ріанна потрапила під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Попдіва, як завжди, мала стильний вигляд.

Вона була одягнена у чорно-білий смугастий костюм оверсайз, який складався з сорочки і штанів. Сорочку Рірі застебнула лише на один ґудзик, тому виблискувала через розріз чорним бюстгальтером.

Ріанна / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила шовковою хусткою молочного кольору з квітковим принтом, яку накинула на плечі, а також гламурними кросівками з лелітками.

На голові у співачки була чорна бейсболка, а на обличчі – стильні окуляри. Вуха зірка прикрасила сережками-цвяшками, шию – золотими ланцюжками, а руки – каблучками.

Нагадаємо, Ріанна у білій сукні з декольте та шлейфом відвідала церемонію вручення нагород у Нью-Йорку.

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