У смугастому костюмі і з хусткою на плечах: Ріанна блиснула білизною на вулицях Лос-Анджелеса

36-річна попдіва у стильному вбранні оверсайз вийшла у світ.
Ріанна потрапила під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Попдіва, як завжди, мала стильний вигляд.
Вона була одягнена у чорно-білий смугастий костюм оверсайз, який складався з сорочки і штанів. Сорочку Рірі застебнула лише на один ґудзик, тому виблискувала через розріз чорним бюстгальтером.
Аутфіт вона доповнила шовковою хусткою молочного кольору з квітковим принтом, яку накинула на плечі, а також гламурними кросівками з лелітками.
На голові у співачки була чорна бейсболка, а на обличчі – стильні окуляри. Вуха зірка прикрасила сережками-цвяшками, шию – золотими ланцюжками, а руки – каблучками.
Нагадаємо, Ріанна у білій сукні з декольте та шлейфом відвідала церемонію вручення нагород у Нью-Йорку.
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