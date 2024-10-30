Ріанна вперше за тривалий час показалася з двома помітно підрослими синами від відомого репера

Барбадоська співачка Ріанна потішила сімейним контентом із синами від американського репера A$AP Rocky.

Зокрема, артистка знялася в професійному фотосеті разом із 2-річним Ноа та однорічним Ріотом. Для події сімейство обрало family look. Зокрема, Ріанна разом із синами позувала у спортивних костюмах від Forever Savage Onesies. Образ виконавиця доповнила укладкою із бігуді.

Ріанна з синами / Фото: instagram.com/badgalriri

Співачка обрала й доволі цікаву локацію для фотосету. Артистка разом із синами позувала на ліжку, яке було застелене постіллю у леопардовий принт.

Ріанна з синами / Фото: instagram.com/badgalriri

Загалом, Ріанна не з тих, хто активно показує синів публіці, тож на цих рідкісних світлинах прихильники зірки нарешті змогли добре розгледіти, як спадкоємці виконавиці та її коханого A$AP Rocky помітно підросли та змінилися. Що цікаво, прихильники одразу звернули увагу, що хлопчики як дві краплі води схожі на зіркового батька: "На фото точно близнюки A$AP Rocky", "вона народила однакових дітей двічі", "така гарна сім'я".

Ріанна з синами / Фото: instagram.com/badgalriri

Зазначимо, Ріанна є мамою двох дітей. У травні 2022 року артистка від репера A$AP Rocky народила Ноа. Вже у серпні наступного року пара стала батьками вдруге. У закоханих народився син Ріот.

Нагадаємо, тривалий час Ріанна вважалася найбагатшою співачкою світу. Однак цього року виконавицю обігнала її колега за сценою. Хто тепер вважається найбагатшою співачкою світу – дізнавайтеся у нашому матеріалі.

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