Південна Корея прокоментувала чутки про ймовірне передавання зброї Україні

У ЗМІ з'явилися чутки, що Південна Корея розглядає передавання Україні артилерійських снарядів. Сеул вже відреагував на це.

Про це пише Newsis та Dong-A Ilbo.

Раніше газета Dong-A Ilbo з посиланням на неназваного урядовця повідомила, що Україна неодноразово просила Сеул надати 155-мм артилерійські снаряди. Видання також зазначало, що таке рішення мала б ухвалити Рада національної безпеки, а постачання могло б здійснюватися як напряму, так і через США.

Однак високопосадовець Офісу президента Південної Кореї спростував цю інформацію через Newsis.

"Існує кілька калібрів артилерійських снарядів, включаючи 105 мм і 155 мм, і Україна ніколи не просила нас про артилерійську підтримку. Неправильно говорити, що зараз ми обговорюємо постачання в Україну 155-мм артилерійських снарядів напряму", - сказав він.

Нагадаємо, раніше видання Вloomberg написало, що Південна Корея розглядає можливість постачання зброї безпосередньо до України, скасувавши політику заборони на летальну допомогу країнам, які перебувають у стані війни.

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