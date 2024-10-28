Південна Корея розглядає можливість постачання зброї до України

НАТО дуже занепокоєне тим, що КНДР почала втручатися у війну, яка наразі відбувається.

Рішення Росії ввести війська з Північної Кореї для підтримки своїх сил викликало у союзників України усвідомлення обмеженості варіантів реагування, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту.

Про це пише Вloomberg.

Повідомляється, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше підтвердив розгортання північнокорейських військ після брифінгу з високопоставленими південно-корейськими чиновниками в Брюсселі, назвавши це «значною ескалацією» участі Пхеньяна у війні Росії. Президент США Джо Байден зазначив, що «у нас є варіанти, все залежить від того, що вони зроблять».

Північна Корея, за словами чиновника, планує направити близько 12 000 військовослужбовців до західного російського регіону Курськ, де українські сили досягли успіху. Це може призвести до додаткових розгортань. США та їх союзники повинні вирішити, як реагувати на ескалацію, викликану цим кроком.

«НАТО закликає Росію та КНДР терміново припинити ці дії», — заявив Рютте журналістам, маючи на увазі Північну Корею за її офіційною абревіатурою, та зазначив, що рішення про відправку військ у Курськ становить загрозу європейській безпеці, а також Індійсько-Тихоокеанському регіону.

Південна Корея розглядає можливість постачання зброї безпосередньо в Україну, скасувавши політику заборони на летальну допомогу країнам, які перебувають у стані війни, заявив високопосадовець. Раніше Сеул вже компенсував США в поставках зброї.

Якщо частина великих запасів артилерійських снарядів з Південної Кореї почне надходити в Київ, разом із постачаннями з Пхеньяна до Росії, це може призвести до залучення у війну двох найбільших артилерійських сил у світі.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомляв, що північнокорейські військові, які будуть направлені на справжню війну, протягом пів року отримають бойовий досвід. Він зробив наголос на тому, що це становитиме загрозу не лише для України, а й для країн НАТО.

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