Солдатів Кім Чен Ина везуть на війну цивільними вантажівками — ГУР

На території РФ найманців з КНДР перевозять на фронт вантажівками з цивільними номерами.

Про це стало відомо із перехоплення ГУР Міноборони.

Як повідомили в українській військовій розвідці, у неділю, 27 жовтня, військова поліція держави-агресорки на трасі “Курськ - Воронеж” зупинили вантажівку КамАЗ з цивільними номерами, завантажену північнокорейськими військовими.

У водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

У радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога, намагалися з’ясувати, чи є вантажівка з таким номером у них на балансі та чому у водія немає належних паперів. При цьому вони згадують про солдатів із Північної Кореї, яких перевозять цим транспортом.

Нагадаємо, видання The New York Times раніше повідомляло, що до Курської області до понеділка, 28 жовтня, Росія планує перекинути 5 тисяч військових з КНДР, які ймовірно належать до "елітного" підрозділу.

Перші військові з КНДР прибувають на фронт! Реакція Зеленського та Європи

Читайте також: