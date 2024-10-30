"Полісся" здобуло вольову перемогу над "Кривбасом" і пройшло до чвертьфіналу Кубка України

Житомирці пропустили першими, але зуміли оформити камбек.

"Полісся" обіграло "Кривбас" у матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2024/25. Поєдинок у Житомирі завершився перемогою господарів поля з рахунком 2:1 .

На 17-й хвилині зустрічі криворіжців вивів уперед Максим Задерака. Житомирський клуб відігрався перед перервою – на 43-й хвилині відзначився Сергій Чоботенко.

У другому таймі "Полісся" вирвало перемогу – вирішальний гол на 72-й хвилині забив Олексій Гуцуляк.

Огляд матчу "Полісся" – "Кривбас"

Буде додано незабаром.

Чвертьфінали та півфінали Кубка України-2024/25 відбудуться 2 та 23 квітня 2025 року відповідно (базові дати).

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

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