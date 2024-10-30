"Полесье" одержало волевую победу над "Кривбассом" и прошло в четвертьфинал Кубка Украины

Житомирцы пропустили первыми, но сумели оформить камбэк.

"Полесье" обыграло "Кривбасс" в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25. Поединок в Житомире завершился победой хозяев поля со счетом 2:1 .

На 17-й минуте встречи криворожцев вывел вперед Максим Задерака. Житомирский клуб отыгрался перед перерывом – на 43-й минуте отличился Сергей Чоботенко.

Во втором тайме "Полесье" вырвало победу – решающий гол на 72-й минуте забил Алексей Гуцуляк.

Обзор матча "Полесье" – "Кривбасс"

Будет добавлен в скором времени.

Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Украины-2024/25 состоятся 2 и 23 апреля 2025 года соответственно (базовые даты).

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

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