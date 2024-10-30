"Александрия" одержала разгромную победу и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

"Александрия" разбила перволиговый клуб ЮКСА из Тарасовки в матче 1/8 финала Кубка Украины сезона-2024/25. Поединок на стадионе имени Банникова в Киеве завершился со счетом 1:4 .

Подопечные Руслана Ротаня обеспечили себе победу еще в первом тайме, отправив в ворота соперника четыре мяча. Дубль оформил Родион Плакса. Еще по голу забили Артем Козак и Даниил Скорко, который реализовал пенальти.

После перерыва ЮКСА сократила отставание в счете – отличился Роман Дебелко, но это был только гол престижа. Александрийцы уверенно довели дело до победы.

Обзор матча ЮКСА – "Александрия"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Александрия" стала вторым четвертьфиналистом Кубка Украины. Накануне стадию 1/8 финала преодолел "Рух", который во львовском дерби обыграл "Карпаты".

Остальные шесть поединков 1/8 финала Кубка Украины состоятся в среду, 30 октября. В частности, киевское "Динамо" сыграет с полтавской "Ворсклой", а донецкий "Шахтер" сразится с луганской "Зарей".

Четвертьфиналы и полуфиналы Кубка Украины-2024/25 состоятся 2 и 23 апреля 2025 года соответственно (базовые даты).

Финал Кубка Украины сезона-2024/2025 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения решающего матча должен определить Исполком УАФ.

Действующим обладателем Кубка Украины является "Шахтер". В финальном поединке розыгрыша турнира сезона-2023/24 донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

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