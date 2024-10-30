"Олександрія" здобула розгромну перемогу та вийшла до чвертьфіналу Кубка України

"Олександрія" розбила першоліговий клуб ЮКСА з Тарасівки в матчі 1/8 фіналу Кубка України сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні імені Баннікова у Києві завершився з рахунком 1:4 .

Підопічні Руслана Ротаня забезпечили собі перемогу ще в першому таймі, відправивши у ворота суперника чотири м'ячі. Дубль оформив Родіон Плакса. Ще по голу забили Артем Козак та Данило Скорко, який реалізував пенальті.

Після перерви ЮКСА скоротила відставання в рахунку – відзначився Роман Дебелко, але це був лише гол престижу. Олександрійці впевнено довели справу до перемоги.

Огляд матчу ЮКСА – "Олександрія"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Олександрія" стала другим чвертьфіналістом Кубка України. Напередодні стадію 1/8 фіналу подолав "Рух", який у львівському дербі обіграв "Карпати".

Решта шість поєдинків 1/8 фіналу Кубка України відбудуться у середу, 30 жовтня. Зокрема київське "Динамо" зіграє з полтавською "Ворсклою", а донецький "Шахтар" побореться з луганською "Зорею".

Чвертьфінали та півфінали Кубка України-2024/25 відбудуться 2 та 23 квітня 2025 року відповідно (базові дати).

Фінал Кубка України сезону-2024/25 заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення вирішального матчу повинен визначити Виконком УАФ.

Чинним володарем Кубка України є "Шахтар". У фінальному поєдинку розіграшу турніру сезону-2023/24 донецький клуб переміг полтавську "Ворсклу" з рахунком 2:1.

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