Новини ТСН 16:00 30 жовтня. Фіцо осоромився зі Скабєєвою! Удар по головному символу Харкова!

Новини України та світу станом на 16:00, 30 жовтня 2024 року, в огляді ТСН: - Будівлю Держпрому в Харкові планують відновити якнайшвидше. Які пошкодження має будівля - про попередні висновки експертів Вікторія Стрельцова розкаже. - 19-та атака на Київ у жовтні. Від уламків збитих Шахедів у Солом'янському районі у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Лікарі надали допомогу десятку людей, серед них - дівчинка-школярка. - Окупанти просуваються на Донеччині. За інформацією "DeepState", ворог вочевидь окупував Богоявленку та Новоукраїнку на Вугледарському напрямку. - Німецький оборонний концерн Rheinmetall і хорватська компанія DOK-ING підписали угоду про виробництво безпілотників, що супроводжуватимуть танки на полі бою. - Словацький прем'єр Роберт Фіцо дав інтервю підсанкційній російській пропагандистці Ользі Скабеєвій. Про що розповідав? - МО спрощує повернення майна військовослужбовцям - після служби буде потрібно повертати лише бронежилет і каску. Про це написав Рустем Умєров. - Чинних очільників МСЕК не допустять до роботи в оновленій системі лікарських комісій. Інші ж лікарі зможуть податися на роботу в медзаклади з нового року, але за певних умов. - НМТ, а не ЗНО проведуть і в 2025 році. Абітурієнти складатимуть три обов’язкові предмети — українську мову, математику та історію України. - 11-класниця Олександра Кротова створила застосунок для туристів. Які його особливості?