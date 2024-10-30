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Модні куртки 2024-2025: топ-3 актуальних моделей

Модні куртки 2024-2025: топ-3 актуальних моделей

Модні жіночі куртки

Топ-3 актуальних курток 2024-2025

Якщо ви шукаєте демісезонну куртку на 2024-2025 рік, експерти радять придбати "принаймні одну з трьох завжди актуальних курток, які слугуватимуть роками й гарно старішатимуть".  Про які варіанти курток йдеться?

Шкіряна куртка

Якою має бути шкіряна куртка 2024-2025 ? Якщо раніше модними серед шкіряних курток були косухи та байкерські варіанти, сьогодні, радять експерти подумати про куртку з  ретро-дизайном прямого крою з блискавкою та класичним коміром. Така модель шкірянки асоціюється з вінтажем та гарно поєднується з прямими класичними джинсами. Ну а завершить образ лофери або ботильйони.

Шкіряна куртка 2024-2025// джерело: vogue.ua / ©
Шкіряна куртка 2024-2025// джерело: vogue.ua

Джинсова куртка

Для сухої осені оптимальною буде звичайна джинсова куртка. Цього сезону експерти радять обирати подовжені моделі вільного крою на ґудзиках. Куртка з деніму універсальна, поєднується з будь-якими штанами,  зі світлими штанами-балонами,  з чорними штанами skinny. З огляду на сучасні тенденції джинсова куртка матиме гарний вигляд із класичними сумками.

Джинсова куртка / ©
Джинсова куртка

Бомбер

Ще один універсальний варіант пропонують експерти — куртку бомбер. Об'ємний бомбер є найбільш зручним демісезонним верхнім одягом, під яким спокійно помістяться  при необхідності товстий светр чи кардиган.  Найсміливіші можуть поєднувати бомбер зі спідницями, експерти радять почати з джинсової.  

Бомбер / ©
Бомбер

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