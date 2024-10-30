Модные куртки 2024-2025: топ-3 актуальных моделей

Если вы ищете демисезонную куртку на 2024-2025 год, эксперты советуют приобрести "по крайней мере одну из трех всегда актуальных курток, которые будут служить годами". О каких вариантах курток идет речь?

Кожаная куртка

Какой должна быть кожаная куртка 2024-2025? Если раньше модными среди кожаных курток были косухи и байкерские варианты, сегодня советуют эксперты подумать о куртке с ретро-дизайном прямого кроя с молнией и классическим воротником. Такая модель кожанки ассоциируется с винтажем и сочетается с прямыми классическими джинсами. Ну а завершит образ лоферы или ботильоны.

Кожаная куртка 2024-2025 // источник: vogue.ua

Джинсовая куртка

Для сухой осени оптимальной будет обычная джинсовая куртка. В этом сезоне эксперты советуют выбирать удлиненные модели свободного кроя на пуговицах. Куртка из денима универсальная, сочетается с любыми брюками, со светлыми штанами-баллонами, с черными штанами skinny. Учитывая современные тенденции, джинсовая куртка будет хорошо выглядеть с классическими сумками.

Джинсовая куртка

Бомбер

Еще один универсальный вариант предлагают эксперты – куртку бомбер. Объемный бомбер является наиболее удобной демисезонной верхней одеждой, под которой спокойно поместятся при необходимости толстый свитер или кардиган. Самые смелые могут совмещать бомбер с юбками, эксперты советуют начать с джинсовой.

Бомбер

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