Скасування МСЕК: що буде з інвалідністю, встановленою до змін

Перегляд інвалідності не торкнеться людей, які отримали цей статус до початку повномасштабного вторгнення.

З 1 січня 2025 року в Україні більше не буде медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). На зміну їм прийдуть мультидисциплінарні комісії, які працюватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Як працюватимуть нові комісії?

• Рандомізація: Пацієнти не знатимуть, хто з лікарів розглядає їхню справу, і навпаки — медики не матимуть інформації про хворого.

• Онлайн-доступ: Подання документів стане цифровим — їх автоматично підтягуватимуть з електронної системи охорони здоров’я, що унеможливить корупцію.

• Направлення без зборів комісій: Звертатися до комісії тепер можна через направлення від сімейного чи лікуючого лікаря без необхідності проведення внутрішньої лікарської комісії.

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До звичних груп інвалідності додадуть функціональний відсоток життєдіяльності за міжнародною системою. Його встановлюватимуть після реабілітації.

Михайло Радуцький підкреслив, що перегляд інвалідності не торкнеться людей, які отримали цей статус до початку повномасштабного вторгнення. Водночас робоча група МОЗ, СБУ та ДБР вже перевіряє 19 тисяч справ на предмет можливих фальсифікацій.

Нагадаємо, що лікарі малинської лікарні зажадали 2 тисячі доларів та 10 тисяч гривень, щоб переоформити 3 групу інвалідності військовому, який дістав її через поранення на фронті.