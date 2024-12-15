СБУ ламає російську схему вербування підлітків: експерт про новий чатбот Служби

Росія витрачає величезні ресурси на вербування українських підлітків в Теlegram, але СБУ успішно протидіє цьому. Запуск нового чатботу Служби ламає саму схему вербування ФСБ .

Про це пише політолог Олексій Голобуцький.

Експерт вважає чатбот "Спали ФСБшника" дуже своєчасним технологічним рішенням СБУ.

"Подібною вербовкою реально займаються тисячі російських спеців. Це серйозна загроза для нашої внутрішньої безпеки. А вартість врятованої Службою техніки давно обраховується у десятках мільйонів доларів. Тепер молодь матиме можливість оперативно повідомляти про спроби вербувальників, а СБУламає саму схему російського вербування", - зазначає політолог.

"СБУ затримає 100% паліїв вiйськових авто. Більшість – молоді люді, часто ще неповнолітні, яких завербували через Telegram. Схема вербування, яку розповідають більшості паліїв і навідників, схожа. Російський куратор обіцяє великі гроші, а потім кидає. Але тих, хто почав, беруть на гачок, погрожуючи викриттям. Росіяни розказують, що за роботу на них загрожує лише умовний термін за хуліганство. Хоча насправді за подібні злочини світить реальний тюремний строк – кримінальна відповідальність за теракти чи диверсії настає від14-річного віку і передбачає до 10 років ув’язнення", - каже експерт.

Голобуцький підкреслює, що за допомогою чатботу Служба зможе не тільки виявляти тих хто працює на росіян і їх кураторів, але і займатись профілактикою таких злочинів.

"Більшість паліїв і навідників – зелені підлітки, які спокушаються на легкий заробіток. На початку вони не розуміють наслідки своїх дій, а потрапивши до пастки, вже не знають, як зупинитись. Тепер принаймні матимуть змогу виправити свою помилку. Якщо правильно донести до них інформацію, то вибір між тим аби гарантовано сісти на 10 років, чи "спалити" свого ФСБшного куратора, буде очевидний", - додав політолог.

Нагадаємо, на Хмельниччині затримано лідера банди паліїв автівок ТЦК.

Читайте також: