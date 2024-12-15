Масова стрілянина у Франції: молодик зізнався у вбивстві 5 осіб

На півночі Франції сталася стрілянина, загинули п'ятеро осіб. Серед них - двоє правоохоронців.

Про це повідомляє Reuters.

Трагедія сталася в околицях міста Лун-Плаж, розташованого поблизу Дюнкерка, а також у сусідньому Вормуті.

За інформацією французької поліції, 22-річний чоловік добровільно здався правоохоронцям і взнав свою провину. Він зізнався в убивстві п'ятої жертви в іншому місці того ж дня. Під час обшуку у чоловіка виявили три одиниці вогнепальної зброї.

Інцидент стався поруч з мігрантським табором. Загинули двоє правоохоронців та двоє мігрантів. Чоловік вбив їх у різних місцях. Поліція продовжує розслідування та встановлює поточні події, а також з’ясовує можливості мотивів злочину.

Нагадаємо, у Сіднеї юнак напав із ножем на єпископа ассирійської церкви просто під час служби у храмі. Священнослужителю провели операцію, а нападника взяли під варту.