Чоловік з самурайським мечем напав на людей і вбив підлітка: що відомо

У Лондоні 36-річний чоловік, озброєний самурайським мечем, напав на перехожих. Його жертвою став 13-літній підліток.

Чоловік, озброєний самурайським мечем, напав 30 квітня на перехожих у Лондоні, убив 13-річного хлопчика й поранив чотирьох людей, зокрема двох поліцейських. Його вже заарештовано.

Про це пише ВВС.

Близько сьомої ранку в поліцію надійшли повідомлення про те, що в Хейноті автомобіль врізався в будинок, після чого чоловік, озброєний самурайським мечем, напав на перехожих і поліцейський патруль.

"У нього був великий самурайський меч. Величезний меч. Я все бачив із вікна спальні. А потім він пішов у прохід між будинками, в парі будинків від мене, я вибіг, і там поліцейські вдарили його електрошокером", - розповів місцевий житель Кріс Бейтс.

"Я щойно вийшов з офісу, було сьома ранку, і чую крики на іншому боці вулиці. Я бачив групу людей, п'ять чи шість осіб, вони намагалися від нього відбитися - у нього був меч", - розповів інший очевидець Манпріт Сінгх.

За його словами, один із тих, хто відбивався від людини з мечем, був поранений. Люди навколо подзвонили в поліцію і швидку. Потім почалася погоня поліцейських за нападником.

"На ту вулицю проїхали сім або вісім поліцейських машин, а ще хвилин за десять я побачив, що цей хлопець біжить у бік станції і звертає на вулицю навпроти станції. Він спробував заскочити в один будинок, але не зміг, і тут вони його вдарили електрошокером", - розповів Манпріт Сінгх.

Поліція зрештою заарештувала 36-річного нападника, а всіх чотирьох поранених доправили в лікарню. За словами очільника лондонської поліції Стюарта Белла, завдані поранення не становлять загрози для їхнього життя.

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