Массовая стрельба во Франции: парень признался в убийстве 5 человек

На севере Франции произошла стрельба, погибли пять человек. Среди них – двое правоохранителей.

Об этом сообщает Reuters.

Трагедия произошла в окрестностях города Лун-Плаж, расположенного вблизи Дюнкерка, а также в соседнем Вормуте.

По информации французской полиции, парень добровольно сдался правоохранителям и признал свою вину. Он признался в убийстве пятой жертвы в другом месте в тот же день. Во время обыска у мужчины обнаружили три единицы огнестрельного оружия.

Инцидент произошел рядом с мигрантским лагерем. Погибли двое правоохранителей и двое мигрантов. Мужчина убил его в разных местах. Полиция продолжает расследование и устанавливает текущие события и выясняет возможности мотивов преступления.

Напомним, в Сиднее юноша напал с ножом на епископа ассирийской церкви прямо во время службы в храме. Священнослужителю провели операцию, а нападавшего взяли под стражу.