Штормовий вітер та сніг: синоптикиня попередила українців про негоду 

У понеділок погодні умови погіршаться.
Завтра, 16 грудня, в Україні очікуються складні погодні умови - штормовий вітер до 15-22, подекуди до 25 метрів за секунду.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"У зв'язку із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу Європи, зміною холодної повітряної маси на теплішу, в більшості областей України пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ. Можлива ожеледь, на дорогах ситуація буде непростою", - написала вона.
Температура повітря почне підвищуватися і завтра, 16 грудня, очікується не просто відлига, а протягом дня аж до +4+7 градусів, лише в східних областях 0+4 градуси.
У Києві 16 грудня очікується сильний штормовий вітер, до 17-22, подекуди до 25 метрів за секунду.
Прийде мокрий сніг, який перейде у дощ, на дорогах та тротуарах буде складна ситуація.
Температура повітря в столиці завтра підвищиться до +5 градусів.
"Найближче похолодання очікується в Україні орієнтовно від 23-24 грудня", - додала Діденко.
Раніше синоптики дали довгостроковий прогноз на зиму. Більше про це читайте у новині.
Читайте також: