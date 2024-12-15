Штормовий вітер та сніг: синоптикиня попередила українців про негоду 

Завтра, 16 грудня, в Україні очікуються складні погодні умови - штормовий вітер до 15-22, подекуди до 25 метрів за секунду.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У зв'язку із переміщенням атмосферних фронтів із північного заходу Європи, зміною холодної повітряної маси на теплішу, в більшості областей України пройдуть сніг, мокрий сніг та дощ. Можлива ожеледь, на дорогах ситуація буде непростою", - написала вона.

Температура повітря почне підвищуватися і завтра, 16 грудня, очікується не просто відлига, а протягом дня аж до +4+7 градусів, лише в східних областях 0+4 градуси.

У Києві 16 грудня очікується сильний штормовий вітер, до 17-22, подекуди до 25 метрів за секунду.

Прийде мокрий сніг, який перейде у дощ, на дорогах та тротуарах буде складна ситуація.

Температура повітря в столиці завтра підвищиться до +5 градусів.

"Найближче похолодання очікується в Україні орієнтовно від 23-24 грудня", - додала Діденко.

Раніше синоптики дали довгостроковий прогноз на зиму. Більше про це читайте у новині.

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