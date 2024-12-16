Нові графіки відключень на 16 грудня: коли вимикатимуть світло

Сьогодні, 16 грудня, шість черг графіків стабілізаційних відключень поділено на підгрупи, тож світло вимикатимуть почергово у 12 підгруп.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для побутових споживачів в Україні обмеження електроенергії діятимуть від 07:00 до 08:00 для однієї черги, від 08:00 до 12:00 для двох черг, від 12:00 до 15:00 — півтори черги, від 15:00 до 17:00 — дві черги, від 17:00 до 19:00 — півтори черги відключень, і від 19:00 до 20:00 — одна черга

У Києві світло вимикатимуть почергово у 11 підгрупах від 7:00 до 20:00, у 4.2 черги світло буде весь день.

В Одеській області найбільше відключень буде для 3.2 черги — світло вимикатимуть тричі. Для 11 інших підчерг так само діятимуть обмеження від 07:00 до 20:00.

У Дніпропетровській області графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуть для 12 підгруп почергово від 7:00 до 20:00.

Раніше повідомлялося, що вд 16 грудня ДТЕК запроваджує нові графіки відключень світла.

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