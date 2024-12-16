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У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Фото: Associated Press

Пройдіть до найближчого укриття.

Сьогодні, 16 грудня, у столиці та деяких регіонах лунає повітряна тривога.

За даними Повітряних сил України, росіяни атакують "Шахедами".

Наразі ситуація така:

  • Група БПЛА на Полтавщині, напрямок на Київщину
  • Ударний БПЛА на  сході Черкащини, напрямок західний
  • Ударний БПЛА на  заході Черкащини, курс на Вінниччину
  • Ударний БПЛА на  Київщині, курс західний
  • БПЛА на півночі Чернігівщини, напрямок західний
  • Група ударних БпЛА на Хмельниччині - напрямок південний

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі.

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