У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Сьогодні, 16 грудня, у столиці та деяких регіонах лунає повітряна тривога.

За даними Повітряних сил України, росіяни атакують "Шахедами".

Наразі ситуація така:

Група БПЛА на Полтавщині, напрямок на Київщину

Ударний БПЛА на сході Черкащини, напрямок західний

Ударний БПЛА на заході Черкащини, курс на Вінниччину

Ударний БПЛА на Київщині, курс західний

БПЛА на півночі Чернігівщини, напрямок західний

Група ударних БпЛА на Хмельниччині - напрямок південний

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі.

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