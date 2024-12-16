У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

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Сьогодні, 16 грудня, у столиці та деяких регіонах лунає повітряна тривога.
За даними Повітряних сил України, росіяни атакують "Шахедами".
Наразі ситуація така:
- Група БПЛА на Полтавщині, напрямок на Київщину
- Ударний БПЛА на сході Черкащини, напрямок західний
- Ударний БПЛА на заході Черкащини, курс на Вінниччину
- Ударний БПЛА на Київщині, курс західний
- БПЛА на півночі Чернігівщини, напрямок західний
- Група ударних БпЛА на Хмельниччині - напрямок південний
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі.
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