Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 14 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
- ударний БпЛА на Сумщині - курс південний.
- група ударних БпЛА на півночі Чернігівщини - курс на Сумщину.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі.
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти почали використовувати більше ударних дронів.
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