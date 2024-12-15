На Хмельниччині сили ППО знищили два безпілотники — ОВА

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги сили протиповітряної оборони збили два рижих БпЛА.

Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

Він зазначив, що інформації про постраждалих, а також щодо пошкодження майна не надходило.

"Сьогодні під час сигналу "Повітряна тривога" наші сили ППО знищили дві ворожих цілі БпЛА типу "Shahed", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.

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