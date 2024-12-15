В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили два беспилотника — ОВА

Информация о пострадавших не поступала.
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили два рыжих БпЛА.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Он отметил, что информации о пострадавших, а также о повреждении имущества не поступало.
"Сегодня во время сигнала "Воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили две враждебные цели БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали в Дарницком районе.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.
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