В Хмельницкой области силы ПВО уничтожили два беспилотника — ОВА

Информация о пострадавших не поступала.

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили два рыжих БпЛА.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

Он отметил, что информации о пострадавших, а также о повреждении имущества не поступало.

"Сегодня во время сигнала "Воздушная тревога" наши силы ПВО уничтожили две враждебные цели БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БПЛА упали в Дарницком районе.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.

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