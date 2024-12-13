Попадание в дом в Харькове: подробности с фото

В результате попадания беспилотника в Харькове в жилой дом была повреждена кровля и остекление окон.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Чрезвычайники напомнили, что в ночь на 13 декабря российские оккупанты нанесли удар беспилотником по жилому дому в Харькове.

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"13 декабря около 01:40 вражеский БпЛА попал в крышу пятиэтажки. Возник пожар. Повреждена кровля жилого дома и остекление окон", — говорится в заявлении ГСЧС.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. На месте происшествия работали саперы и психологи.

Последствия попадания дрона в дом в Харькове / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия попадания дрона в дом в Харькове / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия попадания дрона в дом в Харькове / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, российская армия в ночь на 13 декабря атаковала Украину дронами-камикадзе, а утром запустила ракеты. В разных уголках раздались взрывы, работают силы ПВО.

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