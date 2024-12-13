Воздушные силы показали эффектное сбивание российских ракет и дронов: видео

Воздушные силы ВСУ показали видео момента сбивания российской крылатой ракеты с ПЗРК "Игла" 13 декабря на западе Украины.

Воздушные силы показали кадры сбивания крылатой ракеты с ПЗРК "Игла" бойцами мобильной огневой группы воздушного командования "Запад". Сбитая ракета не нанесла ущерба объектам критической инфраструктуры.

Об этом сообщили воздушные силы ВСУ в Telegram и обнародовали видео.

"Крылатая ракета уничтожена. Боевая работа мобильной огневой группы Воздушного командования "Запад". Командир пулеметного отделения взвода охраны Галицко-Волынской радиотехнической бригады младший сержант Владимир Пшеничняк из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла" уничтожил российскую крылатую ракету. Сбитая ракета не нанесла вреда объектам критической инфраструктуры. Место падения и остатки ракеты обнаружены поисковой группой", – говорится в сообщении.

Кроме того, ПС обнародовали кадры боевой работы мобильных огневых групп 114-й бригады тактической авиации ППК "Запад" 13 декабря 2024 года.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: УНИКАЛЬНОЕ ВИДЕО МОМЕНТА СБИВАНИЯ КРЫЛАТОЙ РАКЕТЫ

Напомним, ночью и утром 13 декабря российские агрессоры нанесли массированный комбинированный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в зоне ответственности воздушного командования "Запад". Подразделения противовоздушной обороны и авиация воздушного командования "Запад" в зоне своей ответственности уничтожили 52 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101/Х-55СМ, "Калибр" и два ударных БпЛА типа Shahed.

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