На севере Франции произошла стрельба: погибли четыре человека

Стрельба произошла в 10 километрах от Ла-Манша, расположен лагерь мигрантов.

В результате стрельбы на севере Франции погибли два агента службы безопасности, а также два мигранта.

Стрельба произошла в Лоон-Плаж вблизи города Дюнкерк, сообщает Reuters.

Сообщается, что после стрельбы местным властям произошел 22-летний мужчина, заявивший, что именно он был нападающим и за сутки до этого убил еще одного человека в соседнем городе.

Местные СМИ сообщают, что полиция обнаружила в его автомобиле три единицы оружия.

В настоящее время правоохранители не сообщают подробности.

Напомним, ранее сообщалось, что на Мангеттене убит гендиректор одной из крупнейших компаний США.

Кроме того, мы ранее информировали, что в пригороде Одессы произошла стрельба.

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