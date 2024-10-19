В пригороде Одессы произошла стрельба: погиб мужчина

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины.
На обочине дороги в пригороде Одессы обнаружили мертвого мужчину с огнестрельным ранением.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции", — говорится в сообщении.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, возле одного из кафе в Киеве произошла стрельба. В результате ранения получил полицейский, на тот момент находившийся вне службы. Прибывшие на место происшествия правоохранители предварительно выяснили, что между женщинами, отдыхавшими в заведении, возник конфликт. В спор вмешались находившиеся с ними мужчины.
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