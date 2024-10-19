У передмісті Одеси сталась стрілянина: загинув чоловік

На узбіччі дороги у передмісті Одеси виявили мертвого чоловіка із вогнепальним пораненням.

Про це повідомили у поліції Одещини.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія поліції", — йдеться у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, біля одного з кафе у Києві відбулася стрілянина. У результаті поранення отримав поліцейський, який на той момент перебував поза службою. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо зʼясували, що між жінками, які відпочивали у закладі, виник конфлікт. У суперечку втрутились чоловіки, які перебували з ними.

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