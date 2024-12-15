На півночі Франції сталася стрілянина: загинуло чотири особи

Стрілянина сталася за 10 кілометрів від Ла-Маншу, розташований табір мігрантів.

Внаслідок стрілянини на півночі Франції загинуло двоє агентів служби безпеки, а також двоє мігрантів.

Стрілянина відбулась в Лоон-Плаж поблизу міста Дюнкерк, повідомляє Reuters.

Повідомляється, що після стрілянини місцевій владі стався 22-річний чоловік, який заявив, що саме він був нападником і за добу до цього вбив ще одну людину у сусідньому місті.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція знайшла у його автомобілі три одиниці зброї.

Наразі правоохоронці не повідомляють подробиць. Встановлюються деталі події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Мангеттені вбито гендиректора однієї з найбільших компаній США.

Крім того, ми раніше інформували, що у передмісті Одеси сталась стрілянина.

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