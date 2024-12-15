Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 14 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

БпЛА на Житомирщині рухається у напрямку Старокостянтинова;

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний;

БпЛА на півночі Сумщини, курс північний;

БпЛА на півдні Сумщини курс на південь;

БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний;

БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода зі сходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.

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