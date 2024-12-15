Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 14 грудня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
- БпЛА на Житомирщині рухається у напрямку Старокостянтинова;
- БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний;
- БпЛА на півночі Сумщини, курс північний;
- БпЛА на півдні Сумщини курс на південь;
- БпЛА на півночі Полтавщини, курс південний;
- БпЛА на Полтавщині рухається у напрямку Миргорода зі сходу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві уламки БпЛА впали у Дарницькому районі.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Чернігівську область.
Читайте також:
- Повітряні сили показали ефектне збиття російських ракет та дронів: відео
- Влучання в будинок у Харкові: подробиці з фото
- Всю ніч Київ атакували дрони: що відомо про наслідки