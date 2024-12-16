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ЗСУ посунули загарбників на Харківщині, ворог наступає на Донеччині - DeepState

ЗСУ посунули загарбників на Харківщині, ворог наступає на Донеччині - DeepState

На фронті продовжуються запеклі бої / Фото: Associated Press

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони.

Протягом доби українські військові провели успішні операції та відновили положення біля Колесниківки, що на Харківщині.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

Крім того, повідомляється, що ворог просунувся в районі кількох населених пунктів на Донеччині.

"Ворог просунувся біля Зеленівки, Сторожевого, Даченського, Часового Яру та в Новому Комарі", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку та знищили десятки окупантів.

Крім того, ми раніше інформували, що на Донеччині окупанти намагаються взяти в кільце один з гарнізонів ЗСУ.

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