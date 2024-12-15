ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку та знищили десятки окупантів

14 грудня підрозділи гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" відбили масований штурм російських окупантів на Сіверському напрямку. Противник здійснив 8 спроб прориву, але всі атаки були зупинені із суттєвими втратами для ворога.

Про це повідомили в офіційному каналі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Результати бойових дій:

• Ліквідовано: 52 окупанти, 37 поранено.

• Знищено техніки: 4 БМП, 13 мотоциклів, 4 багі, 1 МТ-ЛБ, 28 дронів-камікадзе FPV, 1 міномет 120 мм, 1 автомобільна одиниця, 1 дрон-камікадзе "Привіт 82".

"Ворог вчергове переконався, що спроби захопити позиції наших захисників дорого коштують йому. Наші воїни – це незламна стіна, яка захищає країну від окупантів", – підсумували військові.

Нагадаємо, що на Сіверському напрямку російських військових відправляють в штурми з запасом палива в один бік.