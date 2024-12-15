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Українські військові вибили окупантів з Колесниківського лісу - DeepState

Українські військові вибили окупантів з Колесниківського лісу - DeepState

Український військові вибили окупантів з Колесниківського лісу

Останні дні ЗСУ відбивали спроби росіян повернутися в Колесниківський ліс.

Українські військові на Курахівському напрямку вибили з Колесниківського лісу окупантів та закріпилися.

Про це повідомили аналітики DeepStatе.

Сили Оборони України змогли вибити противника південніше Глушківки та закріпитися на зайнятих позиціях.

"Останні дні наші підрозділи здійснювали закріплення та відбивали спроби кацапів повернутися в ліс. Локація — Кругляківка ", - йдеться в повідомленні.

Карта DeepState / © Deepstatemap
Карта DeepState / Фото: Deepstatemap

Нагадаємо, російські військові на Сіверському напрямку йдуть в штурми з паливом в один бік

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