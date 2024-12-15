В Ульяновську підірвали залізничне полотно (відео)

У ГУР розповіли про черговий удар по логістиці агресора.

В російскому Ульяновську вибух зруйнував залізничне полотно.

Про це повідомляє ГУР і публікує відео вибуху.

"14 грудня 2024 року в Ульяновску в Росії вибух зруйнував залізничне полотно – військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового ускладенення", – йдеться в повідомленні.

Вибух відбувся у Залізничному районі Ульяновска, на лінії неподалік річки Свіяга, за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновского моторного заводу.

"Процес послаблення об’єктів логістики, що їх Росія використовує для ведення геноцидної війни проти України, триває", – зазначили у ГУР.

В Ульяновську підірвали залізничне полотно

У ГУР нагадали, що 13 грудня у місті Краснодар пожежа вивела з ладу три локомотиви, а 11 грудня у Брянску згоріло два магістральних тепловози держави-агресора.

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