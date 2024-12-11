Україна допомагала сирійським повстанцям: нові деталі операції розвідки від WP

Операція в Сирії відображає спробу України "розширити поле бою" і завдати шкоди росіянам у тих сферах, де вони не будуть до цього готові.

Україна надавала підтримку сирійським повстанцям, які повалили режим Башара Асада, зокрема через постачання безпілотників і допомогу операторів БпЛА.

Про це повідомляє колумніст The Washington Post Девід Ігнатіус, посилаючись на джерела, обізнані з військовими операціями України за кордоном.

За словами Ігнатіуса, українські спецслужби близько чотирьох-п’яти тижнів тому направили до Сирії 20 операторів безпілотників і 150 FPV-дронів. Ця допомога була призначена для підтримки угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), яке стало ключовою силою в поваленні Асада.

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Проте українська підтримка не стала вирішальним фактором у поваленні режиму.

"Допомога України не стала вирішальною, але вона допомогла послабити важливого союзника Росії в регіоні", — резюмує Ігнатіус.

Колумніст підкреслює, що таємна операція в Сирії відображає спробу України "розширити поле бою" і завдати шкоди росіянам у тих сферах, де вони не будуть до цього готові.

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Зазначається, що українська розвідка неодноразово демонструвала свою активність за кордоном, підриваючи позиції Росії.

Наприклад, у серпні ВВС повідомила, що Україна допомогла повстанцям у Малі організувати засідку на найманців ПВК "Вагнер". Унаслідок удару загинуло 84 російських найманців і 47 малійців.

2022 року начальник ГУР Кирило Буданов зазначив, що Україна веде операції проти російських сил у різних регіонах світу, пояснюючи це прагненням зменшити військовий потенціал Росії.

Нагадаємо, що Росія не зможе зберегти контроль над сирійськими військовими базами, де впав режим Башара аль-Асада, хоча вона дуже цього прагне.