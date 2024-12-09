Падіння Асада – це катастрофа для Путіна: британський офіцер прогнозує "ще більше доміно"

Теперішні події в Сирії можуть призвести до багатьох змін, серед яких початок завершення трьох, можливо, чотирьох воєн, розвал так званої осі зла – або початок нової темної доби, яка призведе ще до мільйонів біженців до Європи. Напрямок руху стане очевидним протягом кількох днів.

Про це йдеться у статті для The Telegraph ексофіцера британської армії Тіма Коллінза, який служив у SAS і був командувачем Royal Irish під час вторгнення до Іраку 2003 року.

В публікації йдеться, що доля президента Сирії Башара Асада завжди була тісно пов’язана з долями мулл в Ірані та президента Росії Володимира Путіна у Кремлі. Для свого зміцнення іранський режим створив довірених осіб на Близькому Сході та за його межами. Шиїтські мулли фінансували та були наставниками сунітського "Хамасу", знаходячи спільну мову у своїй ненависті до Ізраїлю та Заходу. Вони забезпечували та були наставниками повстанців-хуситів у Ємені, а також радикальних збройний формувань в Іраку.

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"Але перлиною в їхній підривній короні завжди була "Хезболла": держава в державі в Лівані. Приголомшлива держава-клієнт Сирія була ключовим союзником", – зазначається у статті.

Чому падіння режиму Асада – катастрофа для Путіна?

Вранці 8 грудня режим Асада впав. Росіяни почали відчайдушно евакуювати свою військово-морську базу в Тартусі. Всі російські кораблі фактично вийшли звідти в море кілька днів тому. Також триває евакуація сусідньої російської авіабази.

"Це катастрофа для Путіна, враховуючи, що зараз він не має доступу до теплої морської води. Тартус зараз або скоро буде оточений ворогами, а Босфор закритий для російських військових кораблів через війну в Україні, що триває. Незаконне вторгнення Путіна до України закрило доступ до Середземного моря з чорноморських баз в Одесі та Севастополі, які він більше не контролює, і Новоросійська. Російські військові кораблі тепер можуть дістатися до Середземного моря, лише вирушивши з Арктики чи Балтики в довгу подорож навколо Європи через Гібралтар. Новонароджена російська база в Лівії зараз серйозно скомпрометована", – йдеться у матеріалі.

Британський офіцер прогнозує, що водночас мулли в Тегерані тепер насторожаться і будуть напоготові щодо демонстрацій вдома, коли їхня регіональна імперія буде розгромлена. Коллінз зазначає, що авантюра Ірану, спрямована проти угод Авраама між Ізраїлем і поміркованими арабськими королівствами, з використанням проксі-атаки під проводом ХАМАСу 7 жовтня 2023 року, призвела до знищення ХАМАСу як військової сили. Це також призвело до знищення керівництва найважливішого регіонального активу Ірану, "Хезболли", та деградації військової могутності Тегерана настільки, що він не зміг зміцнити режим у Сирії. Тепер у Сирії очолювані Іраном допоміжні військові сили – пакистанська Ліва Зайнебіюн та афганська хазарська шиїтська Фатемеюн – будуть втікачами від повстанців. Спонсоровані Іраном народні збройні формування в Іраку будуть безсилі перед обличчям кроків уряду щодо підтримки внутрішньої стабільності шляхом закриття кордонів.

Хто переможці в ситуації з падінням режиму Асада?

Коллінз також назвав у статті переможців у ситуації в Сирії. Так, ворог Асада – президент Туреччини Реджеп Ердоган – робить крок уперед у своєму прагненні відновити Османську імперію. Але також є амбіції курдських угруповань на півдні. Британський офіцер вважає можливим альянс курдських угруповань в Іраку, Ірані та Сирії, щоб створити курдську сферу контролю від гір Ірану до Середземного моря – потенційно з портом Тартус і незалежним виходом для своїх нафтових багатств. Це дало б Заходу та Ізраїлю надійного союзника в регіоні.

Своєю чергою Ізраїль чітко дав зрозуміти, що не бажає втручатися в ситуацію в Сирії. Ліван зіткнеться з новими потрясіннями. Є потенціал для того, щоб позбутися "ракової пухлини" – "Хезболли", але також існує реальний ризик нової громадянської війни з сунітськими та шиїтськими групами, налаштованими одна проти одної.

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"Плинність ситуації така, що ризики та можливості, що відкриваються, є історичними. Я боюся, що слабкість адміністрації Байдена, що згасає, означає, що США навряд чи здобудуть потенційні виграші, але з адміністрацією Трампа всього за кілька тижнів можливості вимальовуються великі", – йдеться у статті.

Трамп міг би використати ситуацію в Сирії для досягнення миру в Україні

На думку Коллінза, новообраний президент США Дональд Трамп міг би використати ситуацію в Сирії для просування своїх інтересів у регіоні і для досягнення миру в Україні. Він розповідатиме про падіння режиму в Ірані, а також про наслідки такого розвитку подій. Це може бути час для підтримання поміркованих сил в Іраку, щоб створити нового стабільного та впливового партнера.

Офіцер назвав безсумнівним те, що війна в Сирії перебуває на останній милі, як і війни в Газі та Лівані. На його думку, також незабаром сторони можуть домагатися припинення вогню в Україні. Через можливість зміни режиму в Тегерані сумнівний вигляд зараз має майбутнє повстанців-хуситів у Ємені.

"Найближчі тижні стануть вирішальною епохою, яку з інтересом вивчатимуть історики майбутнього. Ми зараз це переживаємо", – резюмував Коллінз.

До слова, раніше очільниця дипломатії ЄС Кая Каллас назвала падіння режиму Асада демонстрацією слабкості Росії та Ірану.

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