Операция в Сирии отражает попытку Украины "расширить поле боя" и нанести урон россиянам в тех областях, где они не будут к этому готовы.

Украина оказывала поддержку сирийским повстанцам, которые свергли режим Башара Асада, в том числе поставками беспилотников и помощи операторов БпЛА.

Об этом сообщает колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на источники, осведомленные в военных операциях Украины за рубежом.

По словам Игнатиуса, украинские спецслужбы около четырех-пяти недель назад направили в Сирию 20 операторов беспилотников и 150 FPV-дронов. Эта помощь была предназначена для поддержки группировки Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), ставшей ключевой силой в свержении Асада.

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Однако украинская поддержка не стала решающим фактором в свержении режима.

"Помощь Украины не стала решающей, но она помогла ослабить важного союзника России в регионе", — резюмирует Игнатиус.

Колумнист подчеркивает, что тайная операция в Сирии отражает попытку Украины "расширить поле боя" и нанести вред россиянам в тех областях, где они не будут к этому готовы.

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Отмечается, что украинская разведка не раз демонстрировала свою активность за рубежом, подрывая позиции России.

Например, в августе BBC сообщила, что Украина помогла повстанцам в Мали организовать засаду на наемников ЧВК "Вагнера". В результате удара погибли 84 российских наемника и 47 малийцев.

В 2022 году начальник ГУР Кирилл Буданов отметил, что Украина ведет операции против российских сил в разных регионах мира, объясняя это стремлением снизить военный потенциал России.

Напомним, что Россия не сможет сохранить контроль над сирийскими военными базами, где упал режим Башара аль-Асада, хотя Россия очень к этому стремится.

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