Россия не сможет сохранить контроль над сирийскими военными базами, где пал режим Башара аль-Асада. Хотя Россия очень к этому стремится.

Такое мнение высказал военно-морской эксперт издания Defense Express, капитан первого утра в отставке Владимир Заблоцкий в эфире Радио NV.

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"Они хотели бы сохранить этот контроль. Это им бесплатно Асад передал много лет. Но, я вижу другую угрозу — они будут пытаться подкупить, скажем так, местные региональные власти, которые там будут... и отделят этот участок побережья, чтобы уложить прямой договор с алавитами, а это их территории – сирийское меньшинство, и с перспективой того, чтобы там они и остались», – заверил эксперт.

По его предположению, Эрдоган не позволит им этого сделать, и сделает все, чтобы Путин забрался с Ближнего Востока.

Напомним, часть ответственности за преступления Башара Асада против народа Сирии лежит и на России, которая поддерживала этот режим и помогала ему наносить удары по мирным жителям.

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