РФ есть за что отвечать перед людьми в Сирии — Госдеп США

Часть ответственности за преступления Башара Асада против народа Сирии лежит и на России, которая поддерживала этот режим и помогала ему наносить удары по мирным жителям.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, — пишет Укринформ.

"России есть за что отвечать, когда речь идет о сирийском народе. Вы видели, как Россия поддерживает жестокий режим, убивший сотни тысяч невинных сирийских мирных жителей, а также травил газом собственный народ", — отметил представитель Госдепа.

Он напомнил, как российское правительство наносило удары по мирным жителям в Сирии. А теперь, по его словам, Москва обеспечивает убежище кровавому тирану, ответственному за эти атаки.

"Поэтому им, безусловно, есть за что отвечать перед людьми по всей Сирии", — подчеркнул Миллер.

Кроме того, он отметил, что, когда речь идет о российских военных базах в Сирии, соответствующие решения о том, как с ними быть дальше, должен принимать сирийский народ. В то же время представитель Госдепа подчеркнул, что российские военные базы в этой стране принесли катастрофические последствия для сирийского народа за последние десять лет.

Также читайте В СНБО сказали, есть ли угроза для Украины от перебрасывания российских войск из Сирии

Как сообщалось ранее, Россия обратилась в Турцию с запросом о помощи в выводе своего военного контингента из Сирии. Она намерена покинуть силу только на военно-морской базе в Тартусе и авиабазе "Хмеймим". Впрочем, для всех остальных войск Москва ищет поддержки Анкары в организации безопасного процесса.

Читайте также: