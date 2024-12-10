РФ є за що відповідати перед людьми в Сирії - Держдеп США

Частина відповідальності за злочини Башара Асада проти народу Сирії лежить і на Росії, яка підтримувала цей режим та допомагала йому завдавати ударів по мирних жителях.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, - пише Укрінформ.

"Росії є за що відповідати, коли йдеться про сирійський народ. Ви бачили, як Росія підтримує жорстокий режим, що вбив сотні тисяч невинних сирійських мирних жителів, а також травив газом власний народ",- зауважив представник Держдепу.

Він нагадав, як російський уряд завдавав ударів по мирних жителях у Сирії. А тепер, за його словами, Москва забезпечує притулок кривавому тирану, відповідальному за ці атаки.

"Тож їм, безумовно, є за що відповідати перед людьми по всій Сирії",- підкреслив Міллер.

Крім того, він зазначив, що коли йдеться про російські військові бази в Сирії, відповідні рішення про те, як з ними бути далі, має приймати сирійський народ. Водночас представник Держдепу підкреслив, що російські військові бази в цій країні принесли катастрофічні наслідки для сирійського народу за останні понад десять років.

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Як повідомлялося раніше, Росія звернулася до Туреччини з запитом про допомогу у виведенні свого військового контингенту з Сирії. Вона має намір залишити сили лише на військово-морській базі в Тартусі та авіабазі "Хмеймім". Утім, для решти військ Москва шукає підтримки Анкари в організації безпечного процесу.

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