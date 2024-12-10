Астрологічний прогноз на 10 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку роботи над проєктами, спрямованими на створення, – все, що буде пов'язане з руйнуванням, приречене на провал.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: бурштин, сардонікс.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: знижується імунітет, можливе загострення хронічних хвороб.

Харчування дня: необхідно очищати організм від шлаків та токсинів, тому їжа має бути легкою, також необхідно включити до раціону трав'яні відвари та чаї.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Магія та містика дня: можна читати змови, які залучають успіх у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є, тому, хоч би яким був їхній сюжет, зосереджуватися на них не варто.

Табу дня: не рекомендується вирушати у поїздки – вони навряд чи виявляться вдалими.

Цитата дня: "Моя права рука на Корані означає, що я вірний традиціям, а ліва рука на газеті – що треба йти вперед" (Гаджі Зейналабдін Тагієв).

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