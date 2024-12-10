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Астрологический прогноз на 10 декабря

Астрологический прогноз на 10 декабря

Родник - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над проектами, направленными на созидание – все, что будет связано с разрушением, обречено на провал. 

Символ дня: родник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела. 

Болезни дня: снижается иммунитет, возможно обострение хронических болезней. 

Питание дня: необходимо очищать организм от шлаков и токсинов, поэтому пища должна быть легкой, также необходимо включить в рацион травяные отвары и чаи. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому, каким бы ни был их сюжет, сосредоточиваться на нем не стоит. 

Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными. 

Цитата дня: "Моя правая рука на Коране означает, что я верен традициям, а левая рука на газете – что надо идти вперед. И вы так поступайте: в одной руке держите веру, а в другой – прогресс" (Гаджи Зейналабдин Тагиев). 

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