Астрологический прогноз на 10 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над проектами, направленными на созидание – все, что будет связано с разрушением, обречено на провал.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.
Болезни дня: снижается иммунитет, возможно обострение хронических болезней.
Питание дня: необходимо очищать организм от шлаков и токсинов, поэтому пища должна быть легкой, также необходимо включить в рацион травяные отвары и чаи.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому, каким бы ни был их сюжет, сосредоточиваться на нем не стоит.
Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными.
Цитата дня: "Моя правая рука на Коране означает, что я верен традициям, а левая рука на газете – что надо идти вперед. И вы так поступайте: в одной руке держите веру, а в другой – прогресс" (Гаджи Зейналабдин Тагиев).
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