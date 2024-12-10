Астрологический прогноз на 10 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над проектами, направленными на созидание – все, что будет связано с разрушением, обречено на провал.

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: снижается иммунитет, возможно обострение хронических болезней.

Питание дня: необходимо очищать организм от шлаков и токсинов, поэтому пища должна быть легкой, также необходимо включить в рацион травяные отвары и чаи.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, привлекающие удачу в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, поэтому, каким бы ни был их сюжет, сосредоточиваться на нем не стоит.

Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки – они вряд ли окажутся удачными.

Цитата дня: "Моя правая рука на Коране означает, что я верен традициям, а левая рука на газете – что надо идти вперед. И вы так поступайте: в одной руке держите веру, а в другой – прогресс" (Гаджи Зейналабдин Тагиев).

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