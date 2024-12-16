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В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Фото: Associated Press

Пройдите в ближайшее укрытие.

Сегодня, 16 декабря, в столице и некоторых регионах раздается воздушная тревога.

По данным Воздушных сил Украины, россияне атакуют "Шахедами".

Сейчас ситуация такая:

  • Группа БПЛА на Полтавщине, направление на Киевщину
  • Ударный БПЛА на востоке Черкасской области, направление западное
  • Ударный БПЛА на западе Черкасской области, курс на Виннитчину
  • Ударный БПЛА на Киевщине, курс западный
  • БПЛА на севере Черниговщины, направление западное
  • Группа ударных БПЛА в Хмельницкой области — направление южное

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БпЛА упали в Дарницком районе.

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