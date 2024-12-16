В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Пройдите в ближайшее укрытие.

Сегодня, 16 декабря, в столице и некоторых регионах раздается воздушная тревога.

По данным Воздушных сил Украины, россияне атакуют "Шахедами".

Сейчас ситуация такая:

Группа БПЛА на Полтавщине, направление на Киевщину

Ударный БПЛА на востоке Черкасской области, направление западное

Ударный БПЛА на западе Черкасской области, курс на Виннитчину

Ударный БПЛА на Киевщине, курс западный

БПЛА на севере Черниговщины, направление западное

Группа ударных БПЛА в Хмельницкой области — направление южное

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БпЛА упали в Дарницком районе.

Читайте также: