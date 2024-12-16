В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

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Сегодня, 16 декабря, в столице и некоторых регионах раздается воздушная тревога.
По данным Воздушных сил Украины, россияне атакуют "Шахедами".
Сейчас ситуация такая:
- Группа БПЛА на Полтавщине, направление на Киевщину
- Ударный БПЛА на востоке Черкасской области, направление западное
- Ударный БПЛА на западе Черкасской области, курс на Виннитчину
- Ударный БПЛА на Киевщине, курс западный
- БПЛА на севере Черниговщины, направление западное
- Группа ударных БПЛА в Хмельницкой области — направление южное
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обломки БпЛА упали в Дарницком районе.
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