Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло від січня

Зима, без сумніву, буде з обмеженнями на електропостачання.

В Україні від січня 2025 року діятиме рівномірний розподіл електроенергії між областями. До кінця року неможливо відновити всі пошкоджені енергетичні обʼєкти, оскільки на це потрібно більше часу.

Про це в етері "КИЇВ24" повідомив Сергій Нагорняк, народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Він пояснив, що черги вимкнень світла ділитимуть ще на 1000 або 500 мВт у регіонах або, як сказав нардеп, "на пів черги".

Однак, зі слів Нагорняка, вимкнення світла залежатимуть, зокрема, й від того, як росіяни будуть цілитися у підстанції у різних областях України.

Раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев повідомив, якщо імпорт електроенергії в Україні буде залучений на 100%, такі міста, як Дніпро та Одеса, неможливо буде забезпечити світлом цілодобово.

З його слів, в Україні взимку світло у побутових споживачів буде відсутнє 4-8 годин на добу, а відключення відбуватимуться у 2-3 черги.

Нагадаємо, атака 13 грудня цього року - це вже була 12 масована атака по українській енергетиці і 9 масована атака по енергетичних підприємствах ДТЕК. Всього від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

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