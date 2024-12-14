Нові блоки ХАЕС допоможуть Україні подолати енергокризу – аналітики

Добудова енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції дозволить Україні значно зменшити дефіцит електроенергії та забезпечити стабільність енергосистеми у складний воєнний період.

Про це пише РБК.

Як зазначають аналітики, проєкт добудови двох блоків ХАЕС є одним із найефективніших способів вирішення енергетичної кризи. Завдяки готовності будівельних конструкцій на рівні 75% для третього блоку та 28% для четвертого, Україна зможе завершити роботи за 2,5–4 роки. Додаткова перевага – закупівля готових реакторів у Болгарії, що дозволить суттєво скоротити час та витрати на добудову.

Експерти також наголошують на важливості цього проєкту в контексті забезпечення національної енергетичної безпеки. «Дефіцит базової генерації, викликаний пошкодженнями великих ТЕС і ТЕЦ, може значно ускладнити економічне відновлення України після війни. Нові атомні енергоблоки дадуть потужний поштовх до розвитку промисловості та відновлення інфраструктури», – підкреслив економічний експерт Іван Ус.

Крім того, добудова ХАЕС-3 та ХАЕС-4 відкриє Україні шлях до експорту електроенергії в Європу. Це дозволить країні зміцнити свої позиції на міжнародному ринку та забезпечити додаткові надходження до бюджету.

Нагадаємо, найближчим часом Парламент має розглянути законопроект про добудову 3 та 4 блоків ХАЕС. Ще влітку документ погодив профільний комітет Верховної Ради.